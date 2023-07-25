Бокова (Калинина) Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБокова (Калинина) Евдокия Герасимовна

Бокова (Калинина) Евдокия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боков Герасим Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Калинин Алексей Кириллович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1877

Сын: Калинин Петр Кириллович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1883

Сын: Калинин Петр Кириллович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Василий Кириллович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close