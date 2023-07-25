Бокова (Калинина) Евдокия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боков Герасим Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Калинин Алексей Кириллович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Василий Кириллович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно