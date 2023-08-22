Сотник Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1939
Дочь: Кузнецова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Сотник Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сотник Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сотник Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сотник Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Сотник Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сотник Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Сотник Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сотник Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Сотник Николай
Смерть
Неизвестно