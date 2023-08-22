Сотник Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотник Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1939

Дочь: Кузнецова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Сотник Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотник Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сотник Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сотник Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Сотник Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сотник Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Сотник Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сотник Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Сотник Николай

Смерть
Неизвестно
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