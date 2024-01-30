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Колосов Никита Сергеевич
Колосов Никита Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.12.?
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Колосова (Апанасенко) Татьяна Николаевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
21.12.?
Отец: не указан
Мать:
Колосова Татьяна Николаевна
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