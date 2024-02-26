Пыжова Анна Евдокимова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжова Анна Евдокимова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжов Ефим Абрамов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Пыжов Федор Ефимов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Ефим Абрамов (Ич)

Рождение ребёнка
?.11.1815

Сын: Пыжов Македон Ефимов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Ефим Абрамов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Пыжова) Анна Ефимова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Ефим Абрамов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Пыжова) Акулина Ефимова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Ефим Абрамов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Ефим Абрамов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
?.02.1834

Сын: Пыжов Афанасий Ефимов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Ефим Абрамов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Пыжова) Агапия Ефимова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Ефим Абрамов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Смерть
До 1850

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