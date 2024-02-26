Пыжова Анна Евдокимова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Пыжов Ефим Абрамов (Ич)
Рождение ребёнка
?.11.1815
Сын: Пыжов Македон Ефимов (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Ефим Абрамов (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Пыжова) Анна Ефимова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Ефим Абрамов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Пыжова) Акулина Ефимова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Ефим Абрамов (Ич)
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Пыжов Ефим Абрамов (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
?.02.1834
Сын: Пыжов Афанасий Ефимов (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Ефим Абрамов (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Пыжова) Агапия Ефимова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Ефим Абрамов (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Смерть
До 1850