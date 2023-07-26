Сырчикова Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1947
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1947
Отец: Овчинников Николай
Мать: Овчинникова Ульяна
Рождение ребёнка
19.05.1970
Дочь: Вожакова Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Сырчиков Геннадий Павлович
Рождение ребёнка
26.12.1972
Дочь: Степнова Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Сырчиков Геннадий Павлович
Рождение ребёнка
19.07.1976
Дочь: Дормьер Юлия Геннадьевна
Отец ребёнка: Сырчиков Геннадий Павлович