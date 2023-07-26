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Сырчикова Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1947

Отец: Овчинников Николай

Мать: Овчинникова Ульяна

Рождение ребёнка
19.05.1970

Дочь: Вожакова Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Сырчиков Геннадий Павлович

Рождение ребёнка
26.12.1972

Дочь: Степнова Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Сырчиков Геннадий Павлович

Рождение ребёнка
19.07.1976

Дочь: Дормьер Юлия Геннадьевна

Отец ребёнка: Сырчиков Геннадий Павлович

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