Отроков Елисей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОтроков Елисей Семенович

Отроков Елисей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1903 ст.

Сын: Отроков Владимир Елисеевич

Мать ребёнка: Отрокова Василиса Федоровна

Место жительства
1903
Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отрокова Василиса Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close