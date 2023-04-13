Отроков Елисей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1903 ст.
Сын: Отроков Владимир Елисеевич
Мать ребёнка: Отрокова Василиса Федоровна
Место жительства
1903
Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно