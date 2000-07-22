Халезов Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халезов Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1946

Дата смерти

22.07.2000

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1946

Отец: Халезов Иван Дмитриевич

Мать: Халезова Евгения Андрияновна

Рождение ребёнка
13.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.07.2000
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