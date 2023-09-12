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Никольский Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1899

Дата смерти

31.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1899

Отец: Никольский Петр Михайлович

Мать: Никольская Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Никольская Анна Николаевна

Мать ребёнка: Никольская Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Никольский Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Никольская Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никольская Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Никольская Ксения Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никольская Ксения Григорьевна

Крещение
Неизвестно
Смерть
31.08.1944
Причина смерти: от ран Карелия
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