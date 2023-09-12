Никольский Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1899
Дата смерти31.08.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1899
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Никольская Анна Николаевна
Мать ребёнка: Никольская Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Никольский Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Никольская Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никольская Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Никольская Ксения Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Смерть
31.08.1944
Причина смерти: от ран Карелия