Багарядцев Тимофей Гурьянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти22.11.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: (Багарядцева) Маланья Тимофеевна
Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Прохоровна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Багарядцев Ефим Тимофеевич
Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: (Багарядцева) Марина Тимофеевна
Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: (Багарядцева) Огрофена Тимофеевна
Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Багарядцев Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Багарядцева) Орина Тимофеевна
Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Багарядцева) Авдотья Тимофеевна
Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Багарядцева) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Прохоровна
Смерть
22.11.1848