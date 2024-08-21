Багарядцев Тимофей Гурьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багарядцев Тимофей Гурьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

22.11.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Багарядцев Гурьян Анисимов

Мать: Багарядцева Мавра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багарядцева Ефросинья Прохоровна

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: (Багарядцева) Маланья Тимофеевна

Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Прохоровна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Багарядцев Ефим Тимофеевич

Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Прохоровна

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: (Багарядцева) Марина Тимофеевна

Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Прохоровна

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: (Багарядцева) Огрофена Тимофеевна

Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Прохоровна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Багарядцев Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Прохоровна

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Багарядцева) Орина Тимофеевна

Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Прохоровна

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Багарядцева) Авдотья Тимофеевна

Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Прохоровна

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Багарядцева) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Прохоровна

Смерть
22.11.1848

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