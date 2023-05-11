Михаил Афанасьев
Место рождения
Дата рождения06.01.1787 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1787 ст.
Отец: Афанасий Афанасьев
Мать: Софья Андреева
Исповедные ведомости села Михайловское Хатунской десятины (ЦГА. Ф. 737. Оп. 1) - 1788 г. (Д.3469), 1790 г. (Д.3470), 1791г. (Д.3471)
Крещение
06.01.1787 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Метрические книги ЦГАМОС Фонд 203 Опись 745 Дело 757
Призыв на военную службу
После 18.07.1812 ст.
призван в народное ополчение
Военная служба
26.08.1812 ст.
Бородинское Поле, Можайский, Московская область
Военная награда
С 1812 по 1813 ст.
награждён серебряной медалью в честь победы в войне. Ист.: ЦГА г.Москвы Ф.4 О.1 Д.4204 стр.181 #1510
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Лаврентий Михайлов
Мать ребёнка: Марфа
Ревизские сказки по 8 ревизии за 1834 год (ЦГАМОС Ф.51 О.8 Д.373)
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Дарья Михайлова
Мать ребёнка: Марфа
Ревизские сказки по 8 ревизии за 1834 год (ЦГАМОС Ф.51 О.8 Д.373)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Смерть
После 1834 ст.