Величко Елисеева (Куликова) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Петр Евсеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера (? - 2022 или 2023)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Величко Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1947
Сын: Елисеев Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно