Величко Елисеева (Куликова) Варвара Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВеличко Елисеева (Куликова) Варвара Петровна

Величко Елисеева (Куликова) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Петр Евсеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера (? - 2022 или 2023)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Величко Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1947

Сын: Елисеев Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.