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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1457
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бала-ас
1421 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Науруз
Добавил:
АК
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Место
Комментарий
Рождение
1457
Отец:
Бала-ас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Науруз
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
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