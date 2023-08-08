Мечеус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мечеус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1457

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1421 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1457

Отец: Бала-ас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Науруз

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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