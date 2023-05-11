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Романова Анна Петровна

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

С 1874 по 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1874 по 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители по жениху: крестьяне с. Серединовки Федор Викторов Романов По невесте: крестьяне с. Серединовки Никита Петров Романов Григорий Иванов Кисляков
Бракосочетание
12.01.1894 ст.

Муж: Горбунов Петр Иванович

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители по жениху: крестьяне с. Серединовки Федор Викторов Романов По невесте: крестьяне с. Серединовки Никита Петров Романов Григорий Иванов Кисляков
Смерть
Неизвестно
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