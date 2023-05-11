Романова Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияС 1874 по 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
С 1874 по 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручители по жениху: крестьяне с. Серединовки Федор Викторов Романов По невесте: крестьяне с. Серединовки Никита Петров Романов Григорий Иванов Кисляков
Бракосочетание
12.01.1894 ст.
Поручители по жениху: крестьяне с. Серединовки Федор Викторов Романов По невесте: крестьяне с. Серединовки Никита Петров Романов Григорий Иванов Кисляков
Смерть
Неизвестно