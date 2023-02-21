Газиза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Абдулманнан Абдулгаллямов
Отец ребёнка: Абдулгаллям Фаизгиреев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Гайша Абдулгаллямова
Отец ребёнка: Абдулгаллям Фаизгиреев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Фатима Абдулгаллямова
Отец ребёнка: Абдулгаллям Фаизгиреев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно