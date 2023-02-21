Газиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газиза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Абдулманнан Абдулгаллямов

Отец ребёнка: Абдулгаллям Фаизгиреев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Гайша Абдулгаллямова

Отец ребёнка: Абдулгаллям Фаизгиреев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Фатима Абдулгаллямова

Отец ребёнка: Абдулгаллям Фаизгиреев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулгаллям Фаизгиреев

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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