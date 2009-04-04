Шумакова (Губанова) Нина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумакова (Губанова) Нина Афанасьевна

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Место рождения

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

29.07.1932

Дата смерти

04.04.2009

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1932

Отец: Губанов Афанасий

Мать: Губанова Мария Федоровна

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.01.1957

Дочь: Солодовникова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.05.1960

Сын: Шумаков Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
04.04.2009
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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