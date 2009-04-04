Шумакова (Губанова) Нина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1932
Дата смерти04.04.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1932
Отец: Губанов Афанасий
Мать: Губанова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
19.01.1957
Дочь: Солодовникова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.05.1960
Сын: Шумаков Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
04.04.2009