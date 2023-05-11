Шведовская (Зубицкая) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1908 ст.
Рождение ребёнка
04.11.1909 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Шведовский Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
11.10.1912 ст.
Дочь: Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Шведовский Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
15.09.1914 ст.
Дочь: Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Шведовский Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
07.01.1918 ст.
Сын: Шведовский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Шведовский Григорий Григорьевич
Смерть
Неизвестно