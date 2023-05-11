Шведовская (Зубицкая) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведовская (Зубицкая) Анна Ивановна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
02.06.1908 ст.

Муж: Шведовский Григорий Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
04.11.1909 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Шведовский Григорий Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.10.1912 ст.

Дочь: Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Шведовский Григорий Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.09.1914 ст.

Дочь: Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Шведовский Григорий Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.01.1918 ст.

Сын: Шведовский Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шведовский Григорий Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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