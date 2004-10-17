Щепалов Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1926
Дата смерти17.10.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
17.10.2004
Никольское кладбище