Щепалов Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепалов Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1926

Дата смерти

17.10.2004

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1926

Отец: Щепалов Иван Арсентьевич

Мать: Щепалова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
17.10.2004
Никольское кладбище
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