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(Ялычкина) Прасковья Ефимова

Место рождения

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.08.1882

Дата смерти

14.02.1883

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1882

Отец: Ялычкин Ефимий Гаврилов

Мать: Ялычкина (Галанкина) Пелагея Тимофеева

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Запись в МК 1882 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 150об-151, №66). Месяц август - под вопросом.
Крещение
27.08.1882
Вещур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники - той же деревни крестьянский сын Фёдор Лаврентьев и крестьянка Елена Венедиктова (Ялычкина?) Запись в МК 1882 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 150об-1... Показать все
Смерть
14.02.1883
Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
В возрасте 6 месяцев - от кашля. Запись в МК 1883 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 320об-321, №14).
Похороны
16.02.1883
Вещур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Погребена на приходском кладбище. Запись в МК 1883 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 320об-321, №14).

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