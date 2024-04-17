(Ялычкина) Прасковья Ефимова
Место рождения
Дата рождения27.08.1882
Дата смерти14.02.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1882
Запись в МК 1882 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 150об-151, №66). Месяц август - под вопросом.
Крещение
27.08.1882
Восприемники - той же деревни крестьянский сын Фёдор Лаврентьев и крестьянка Елена Венедиктова (Ялычкина?) Запись в МК 1882 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 150об-1... Показать все
Смерть
14.02.1883
В возрасте 6 месяцев - от кашля. Запись в МК 1883 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 320об-321, №14).
Похороны
16.02.1883
Погребена на приходском кладбище. Запись в МК 1883 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 320об-321, №14).