Шильникова (Фомичева) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шильникова (Фомичева) Евдокия Михайловна

Место рождения

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.08.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1869

Отец: Фомичев Михаил Фомич

Мать: Фомичева Феоктиста Афанасьевна

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
03.08.1869
Рогозинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Д. Погоста крестьянка Мария Михайловна
Бракосочетание
20.01.1891

Муж: Шильников Василий Петрович

Рогозинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Рыкова кр. уволенный в запас армии Василий Федорович Русаков и Суздальского уезда д. Шохлова кр. Михаил Иванович Лукичев по н: д. Осурова кр. Ефим Иванович Пелевин и Афанасий Михайлович Фомин
Рождение ребёнка
11.03.1892

Сын: Шильников Василий Васильевич

Отец ребёнка: Шильников Василий Петрович

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.08.1894

Дочь: Шильникова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Шильников Василий Петрович

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.06.1896

Сын: Шильников Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Шильников Василий Петрович

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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