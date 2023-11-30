Шильникова (Фомичева) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.08.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1869
Крещение
03.08.1869
Д. Погоста крестьянка Мария Михайловна
Бракосочетание
20.01.1891
по ж: д. Рыкова кр. уволенный в запас армии Василий Федорович Русаков и Суздальского уезда д. Шохлова кр. Михаил Иванович Лукичев по н: д. Осурова кр. Ефим Иванович Пелевин и Афанасий Михайлович Фомин
Рождение ребёнка
11.03.1892
Сын: Шильников Василий Васильевич
Отец ребёнка: Шильников Василий Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1894
Дочь: Шильникова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Шильников Василий Петрович
Рождение ребёнка
16.06.1896
Сын: Шильников Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Шильников Василий Петрович
Смерть
Неизвестно