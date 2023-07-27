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Кузнецов Николай Иванович
Кузнецов Николай Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.1968
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Иван Николаевич
С 1939 г.р.
Мать
Корнеева Кузнецова Валентина Алексеевна
С 1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1968
Отец:
Кузнецов Иван Николаевич
Мать:
Корнеева Кузнецова Валентина Алексеевна
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