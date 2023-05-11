Луньков Фёдор Матвеев
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Матвей Гаврилов
Мать: Пелагея Терентьева
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Лунькова Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Афимья Фёдорова
Мать ребёнка: Лунькова Марфа Трофимова
Место жительства
1858
72
Рождение ребёнка
12.09.1867
Дочь: Софья Фёдорова
Мать ребёнка: Лунькова Марфа Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунькова Марфа Трофимова
Смерть
Неизвестно