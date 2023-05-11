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Луньков Фёдор Матвеев

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Матвей Гаврилов

Мать: Пелагея Терентьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Луньков Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Лунькова Марфа Трофимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Афимья Фёдорова

Мать ребёнка: Лунькова Марфа Трофимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
72
Рождение ребёнка
12.09.1867

Дочь: Софья Фёдорова

Мать ребёнка: Лунькова Марфа Трофимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунькова Марфа Трофимова

Смерть
Неизвестно
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