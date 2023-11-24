Габитова (Мажитова) Раиса Матиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1956
Дочь: Ахмадеева Райхана(Рая) Киньябаевна
Отец ребёнка: Габитов Киньябай Мусаевич
Рождение ребёнка
29.05.1961
Дочь: Бикбаева Рауия(Римма) Киньябаевна
Отец ребёнка: Габитов Киньябай Мусаевич
Рождение ребёнка
27.06.1970
Отец ребёнка: Габитов Киньябай Мусаевич
Рождение ребёнка
25.07.1970
Дочь: Хайруллина Адиля Киньябаевна
Отец ребёнка: Габитов Киньябай Мусаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно