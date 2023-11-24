Габитова (Мажитова) Раиса Матиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габитова (Мажитова) Раиса Матиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1956

Дочь: Ахмадеева Райхана(Рая) Киньябаевна

Отец ребёнка: Габитов Киньябай Мусаевич

Рождение ребёнка
29.05.1961

Дочь: Бикбаева Рауия(Римма) Киньябаевна

Отец ребёнка: Габитов Киньябай Мусаевич

Рождение ребёнка
27.06.1970

Сын: Габитов Муса Киньябаевич

Отец ребёнка: Габитов Киньябай Мусаевич

Рождение ребёнка
25.07.1970

Дочь: Хайруллина Адиля Киньябаевна

Отец ребёнка: Габитов Киньябай Мусаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габитов Киньябай Мусаевич

Смерть
Неизвестно
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