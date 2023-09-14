Проминская Алёна Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1994
Отец: Шейкин Игорь Анатольевич
Мать: Шейкина Татьяна
Рождение ребёнка
28.06.2018
Дочь: Проминская Алиса Богдановна
Отец ребёнка: Проминский Богдан
Рождение ребёнка
?.09.?
Сын: Проминский Макар Богданович
Отец ребёнка: Проминский Богдан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проминский Богдан