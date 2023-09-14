Проминская Алёна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проминская Алёна Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1994

Отец: Шейкин Игорь Анатольевич

Мать: Шейкина Татьяна

Рождение ребёнка
28.06.2018

Дочь: Проминская Алиса Богдановна

Отец ребёнка: Проминский Богдан

Рождение ребёнка
?.09.?

Сын: Проминский Макар Богданович

Отец ребёнка: Проминский Богдан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проминский Богдан

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