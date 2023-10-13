Швабская (Моканник) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швабская (Моканник) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1963

Отец: Моканник Семен

Мать: Моканник Валентина

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