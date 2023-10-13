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Швабская (Моканник) Светлана
Швабская (Моканник) Светлана
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.05.1963
Пол
Женский
Отец
Моканник Семен
Мать
Моканник (Чирикина) Валентина
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1963
Отец:
Моканник Семен
Мать:
Моканник Валентина
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