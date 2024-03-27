Исмагилов Идрис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагилов Идрис

Место рождения

д. Новые Чечкабы

Дата рождения

1910

Дата смерти

06.08.1984

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Сулейманов Исмагил

Мать: Сулейманова (Зиннатова) Файруза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исмагилова Шафига

Военная награда
Неизвестно
Исмаилов Идрис Исмаилович красноармеец В архив Воинская часть 292 сд 4 гв. А ( 292 сд, 4 гв. А ) Наименование награды Медаль «За оборону Сталинграда» Номер фонда ист. информации 320
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова Шафига

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.08.1984

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