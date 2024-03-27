Исмагилов Идрис
Место рожденияд. Новые Чечкабы
Дата рождения1910
Дата смерти06.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исмагилова Шафига
Военная награда
Неизвестно
Исмаилов Идрис Исмаилович красноармеец В архив Воинская часть 292 сд 4 гв. А ( 292 сд, 4 гв. А ) Наименование награды Медаль «За оборону Сталинграда» Номер фонда ист. информации 320
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исмагилова Шафига
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.08.1984