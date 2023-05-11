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Мещеряков Николай Ефимович

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Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Мещеряков Ефим Васильевич

Мать: Мещерякова Клавдия Яковлевна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
03.08.1928

Дочь: Носенко Дина Николаевна

Мать ребёнка: Мещерякова Клавдия Владимировна

Новая Шульба, Бородулихинский район, Абайская область
Награда
1941
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Получил наградные часы от Сталина посмертно. Погиб в 1941.
Смерть
1941
Москва, город федерального значения Москва
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