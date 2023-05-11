Мещеряков Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
03.08.1928
Дочь: Носенко Дина Николаевна
Мать ребёнка: Мещерякова Клавдия Владимировна
Новая Шульба, Бородулихинский район, Абайская область
Награда
1941
Получил наградные часы от Сталина посмертно. Погиб в 1941.
Смерть
1941
Москва, город федерального значения Москва