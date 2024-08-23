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Алёна Астафьевна

Место рождения

Парадеево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После ?.03.1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Парадеево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Парадеево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Между ?.08.1762 и 1771

Муж: Прокопий Константинович

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Константинович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Константинович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Софья Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Константинович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Константинович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Дементий Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Константинович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Савва Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Константинович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После ?.03.1816

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