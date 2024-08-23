Алёна Астафьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле ?.03.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между ?.08.1762 и 1771
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Константинович
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Алексей Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Константинович
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Софья Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Константинович
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Константинович
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Дементий Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Константинович
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Савва Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Константинович
Смерть
После ?.03.1816