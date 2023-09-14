Шейкина (Кузьмина) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1974
Бракосочетание
?.09.1994
Муж: не указан
Рождение ребёнка
15.10.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шейкин Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
21.04.1998
Сын: Шейкин Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Шейкин Владимир Анатольевич