Шейкина (Кузьмина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейкина (Кузьмина) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1974

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
1998 г.р.

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1974

Отец: Кузьмин Николай Григорьевич

Мать: Кузьмина Галина Михайловна

Бракосочетание
?.09.1994

Муж: не указан

Рождение ребёнка
15.10.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шейкин Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
21.04.1998

Сын: Шейкин Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Шейкин Владимир Анатольевич

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