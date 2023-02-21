Проказа Игорь Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроказа Игорь Сергеевич

Проказа Игорь Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1993

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1993

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.2019

Дочь: Проказа Дарья Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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