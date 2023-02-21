Проказа Игорь Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1993
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1993
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.2019
Дочь: Проказа Дарья Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности