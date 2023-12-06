Шкурин Егор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурин Егор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1914

Дата смерти

16.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1939

Дочь: Красюк Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Шкурина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.1947

Сын: Шкурина Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Шкурина Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкурина Александра Ивановна

Смерть
16.03.1988
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