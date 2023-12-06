Шкурин Егор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1914
Дата смерти16.03.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1939
Дочь: Красюк Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Шкурина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1947
Сын: Шкурина Анатолий Егорович
Мать ребёнка: Шкурина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1988