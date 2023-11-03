Богунова 1, Федорова 2 Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Рекина Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Богунов Федор Семенович
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Богунов Федор Семенович
Рождение ребёнка
15.04.1781
Отец ребёнка: Богунов Федор Семенович
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Богунов Петр Федоров
Отец ребёнка: Богунов Федор Семенович
Рождение ребёнка
06.11.1789
Сын: Лазарь (приемный-незаконн?)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
После 1791
Муж: Федоров Яков Борисов
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Федосья Яковлевна
Отец ребёнка: Федоров Яков Борисов
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Федоров Яков Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно