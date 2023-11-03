Богунова 1, Федорова 2 Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богунова 1, Федорова 2 Устинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Рекина Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Богунов Федор Семенович

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Богунов Федор Семенович

Рождение ребёнка
15.04.1781

Сын: Богунов Леонтий Федоров

Отец ребёнка: Богунов Федор Семенович

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Богунов Петр Федоров

Отец ребёнка: Богунов Федор Семенович

Рождение ребёнка
06.11.1789

Сын: Лазарь (приемный-незаконн?)

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
После 1791

Муж: Федоров Яков Борисов

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Федосья Яковлевна

Отец ребёнка: Федоров Яков Борисов

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Федоров Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Федоров Яков Борисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богунов Федор Семенович

Смерть
Неизвестно
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