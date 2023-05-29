Россейкина Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россейкина Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1937

Сын: Россейкин Евгений Степанович

Отец ребёнка: Россейкин Степан Григорьевич

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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