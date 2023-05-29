Россейкина Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1937
Сын: Россейкин Евгений Степанович
Отец ребёнка: Россейкин Степан Григорьевич
Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно