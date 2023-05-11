(Урусова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Урусова) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1747

Дата смерти

1817

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Урусов Сергей Васильевич

Мать: Княгиня Урусова Ирина Даниловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1817
Москва, город федерального значения Москва
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