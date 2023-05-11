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(Урусова) Екатерина Сергеевна
(Урусова) Екатерина Сергеевна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1747
Дата смерти
1817
Пол
Женский
Отец
Урусов Сергей Васильевич
1721 г.р.
Мать
Княгиня Урусова (Княжна Друцкая-Соколинская) Ирина Даниловна
1728 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец:
Урусов Сергей Васильевич
Мать:
Княгиня Урусова Ирина Даниловна
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
1817
Москва
, город федерального значения Москва
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