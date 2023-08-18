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Казаринов Антип Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Казаринов Александр Федорович

Мать: Казаринова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Казаринов Ефим Антипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Харитинья Антиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Казаринов Григорий Антипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Казаринов Виктор Антипович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казаринова Ольга Степановна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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