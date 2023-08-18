Казаринов Антип Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Харитинья Антиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Казаринов Григорий Антипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Казаринов Виктор Антипович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно