Бодров Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти05.07.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Бодров Григорий Петрович
Мать: Авдотья Кузьмина
Бракосочетание
12.06.1861
Рождение ребёнка
30.09.1865
Сын: Бодров Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Ефимова Юстиния Федоровна
Рождение ребёнка
27.10.1866
Дочь: Бодрова Настасья Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимова Юстиния Федоровна
Смерть
05.07.1916