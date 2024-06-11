Бодров Григорий Григорьевич 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бодров Григорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

05.07.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Бодров Григорий Петрович

Мать: Авдотья Кузьмина

Бракосочетание
12.06.1861

Жена: Ефимова Юстиния Федоровна

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.09.1865

Сын: Бодров Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимова Юстиния Федоровна

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.10.1866

Дочь: Бодрова Настасья Григорьевна

Мать ребёнка: Ефимова Юстиния Федоровна

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
05.07.1916
Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

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