Хафизов Хатып Хафизович
Место рожденияд.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Дата рождения10.09.1930
Дата смерти20.05.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1930
Отец: Хисматов Хафиз Хисматович
Мать: Хисматова Сабира
д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Рождение ребёнка
27.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хафизова Анна
с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
16.09.1962
Мать ребёнка: Хафизова Анна
с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Смерть
20.05.1993