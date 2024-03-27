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Хафизов Хатып Хафизович

Место рождения

д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н

Дата рождения

10.09.1930

Дата смерти

20.05.1993

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1930

Отец: Хисматов Хафиз Хисматович

Мать: Хисматова Сабира

д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Рождение ребёнка
27.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хафизова Анна

с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
16.09.1962

Сын: Хафизов Ильдар Хатыпович

Мать ребёнка: Хафизова Анна

с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Смерть
20.05.1993
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