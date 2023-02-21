Tevelev Khatzkel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tevelev Khatzkel

Место рождения

Velig, Russia

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Между 1852 и 1853 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Tevelev Girsh Zalman

Мать: не указана

Velig, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Stolov Sofia

Мать ребёнка: Tevelev Baysa Rokhl

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tevelev Berl

Мать ребёнка: Tevelev Baysa Rokhl

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Tevelev Baysa Rokhl

Смерть
1942
Ilyino, Russia
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