Tevelev Khatzkel
Место рожденияVelig, Russia
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Tevelev Girsh Zalman
Мать: не указана
Velig, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Stolov Sofia
Мать ребёнка: Tevelev Baysa Rokhl
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tevelev Berl
Мать ребёнка: Tevelev Baysa Rokhl
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Tevelev Baysa Rokhl
Смерть
1942
Ilyino, Russia