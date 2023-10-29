Белозубова (Алексеева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозубова (Алексеева) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1961

Сын: Белозубов Игорь Борисович

Отец ребёнка: Белозубов Борис Борисович

Рождение ребёнка
08.05.1969

Дочь: Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Белозубов Борис Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозубов Борис Борисович

Смерть
Неизвестно
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