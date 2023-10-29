Белозубова (Алексеева) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1961
Сын: Белозубов Игорь Борисович
Отец ребёнка: Белозубов Борис Борисович
Рождение ребёнка
08.05.1969
Дочь: Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Белозубов Борис Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно