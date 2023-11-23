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Курдюмова (Белюстина) Любовь Николаева
Курдюмова (Белюстина) Любовь Николаева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.1872
Пол
Женский
Отец
Белюстин Николай Иванович
1845 г.р.
Мать
Белюстина (Отрадненская) Екатрина Петрова
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1872
Отец:
Белюстин Николай Иванович
Мать:
Белюстина Екатрина Петрова
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