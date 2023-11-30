(Дудина) Александра Никитична
Место рождения
Дата рождения02.01.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1940
Отец: Дудин Никита Акимович
Мать: Дудина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1959
Сын: Востриков Александр Викторович
Отец ребёнка: Востриков Виктор Васильевич
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.03.1965
Сын: Востриков Сергей Викторович
Отец ребёнка: Востриков Виктор Васильевич
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно