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(Дудина) Александра Никитична

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Место рождения

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.01.1940

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1940

Отец: Дудин Никита Акимович

Мать: Дудина Татьяна Ивановна

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.09.1959

Сын: Востриков Александр Викторович

Отец ребёнка: Востриков Виктор Васильевич

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.03.1965

Сын: Востриков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Востриков Виктор Васильевич

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Виктор Васильевич

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