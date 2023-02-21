Ульянов Кирила Петров
Место рожденияМунозерская волость
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Мунозерская волость
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Мать ребёнка: не указана
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Яковлева
Смерть
Неизвестно