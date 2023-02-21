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Ульянов Кирила Петров

Место рождения

Мунозерская волость

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Вычислено 1832 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Мунозерская волость
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Ульянов Павел Кириллов

Мать ребёнка: не указана

д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Яковлева

Смерть
Неизвестно
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