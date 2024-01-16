Кишкичева Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишкичева Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кишкичев Михаил Филатович

Рождение ребёнка
25.09.1801

Сын: Кишкичев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Кишкичев Михаил Филатович

Рождение ребёнка
15.09.1804

Сын: Кишкичев Никита Михайлович

Отец ребёнка: Кишкичев Михаил Филатович

Смерть
Неизвестно

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