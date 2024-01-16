Кишкичева Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1801
Сын: Кишкичев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Кишкичев Михаил Филатович
Рождение ребёнка
15.09.1804
Сын: Кишкичев Никита Михайлович
Отец ребёнка: Кишкичев Михаил Филатович
Смерть
Неизвестно