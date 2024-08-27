Кирчанова (Абраменкова) Зоя Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1947
Отец: Абраменков Павел
Мать: Царева (Царева) Феодосия
Рождение ребёнка
25.03.1969
Дочь: Шувалова (Кирчанова) Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Кирчанов Юрий Георгиевич
Рождение ребёнка
04.04.1975
Дочь: (Кирчанов) Юнна Юрьевна
Отец ребёнка: Кирчанов Юрий Георгиевич