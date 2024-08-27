Кирчанова (Абраменкова) Зоя Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирчанова (Абраменкова) Зоя Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1947

Отец: Абраменков Павел

Мать: Царева (Царева) Феодосия

Рождение ребёнка
25.03.1969

Дочь: Шувалова (Кирчанова) Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Кирчанов Юрий Георгиевич

Рождение ребёнка
04.04.1975

Дочь: (Кирчанов) Юнна Юрьевна

Отец ребёнка: Кирчанов Юрий Георгиевич

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