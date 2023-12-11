Проценок Савва Наумов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроценок Савва Наумов

Проценок Савва Наумов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

14.06.1879

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Проценок Наум Герасимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1875

Сын: Проценок Матвей Савельев

Мать ребёнка: Проценок Фекла Иларионова

Рождение ребёнка
07.11.1878

Сын: Проценок Михаил Савельев

Мать ребёнка: Проценок Фекла Иларионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проценок Пантелеймон Савельев

Мать ребёнка: Проценок Фекла Иларионова

Смерть
14.06.1879
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close