Проценок Савва Наумов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти14.06.1879
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Проценок Наум Герасимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1875
Мать ребёнка: Проценок Фекла Иларионова
Рождение ребёнка
07.11.1878
Мать ребёнка: Проценок Фекла Иларионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проценок Пантелеймон Савельев
Мать ребёнка: Проценок Фекла Иларионова
Смерть
14.06.1879