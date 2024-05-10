Лучер (Шамой) Августа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лучер Христиан Христианович
Отец ребёнка: Лучер Христиан (Христьян) Иванович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Селентин (Лучер) Алида Христьяновна
Отец ребёнка: Лучер Христиан (Христьян) Иванович
Смерть
Неизвестно