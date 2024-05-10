Лучер (Шамой) Августа Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лучер (Шамой) Августа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лучер Христиан Христианович

Отец ребёнка: Лучер Христиан (Христьян) Иванович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Селентин (Лучер) Алида Христьяновна

Отец ребёнка: Лучер Христиан (Христьян) Иванович

Смерть
Неизвестно

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