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Шишков Алексей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: Шишков Феодор Никифоров

Мать: Шишкова Акилина Иванова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Феодосия Алексеева

Мать ребёнка: Шишкова Домна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Шишков Степан Алексеев

Мать ребёнка: Шишкова Домна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Фиона Алексеева

Мать ребёнка: Шишкова Домна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Шишков Максим Алексеев

Мать ребёнка: Шишкова Домна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Шишкова Домна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1846
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