Шишков Алексей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: Шишков Феодор Никифоров
Мать: Шишкова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Феодосия Алексеева
Мать ребёнка: Шишкова Домна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Шишкова Домна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Фиона Алексеева
Мать ребёнка: Шишкова Домна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Шишкова Домна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Шишкова Домна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1846