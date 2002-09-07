Толкачева Ольга Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1926
Дата смерти07.09.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толкачев Иван Максимович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.2002