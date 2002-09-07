Толкачева Ольга Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Ольга Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1926

Дата смерти

07.09.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толкачев Иван Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Иван Максимович

Смерть
07.09.2002
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