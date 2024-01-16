Кириенко Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириенко Петр Петрович

Место рождения

п. Кардон, Чебулинского района, Кемеровской области

Дата рождения

16.07.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.08.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.08.1978

Дочь: Федорова (Кириенко) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.11.1983

Дочь: Кириенко Ирина Петровна

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