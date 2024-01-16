Кириенко Петр Петрович
Место рожденияп. Кардон, Чебулинского района, Кемеровской области
Дата рождения16.07.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.08.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1978
Дочь: Федорова (Кириенко) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.11.1983
Дочь: Кириенко Ирина Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности