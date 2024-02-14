Зингареев Гариф
Место рожденияд.Акбаш Ютазинский район
Дата рождения1915
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Зингареев Ахмет
Мать: Зингареева Мариам
Военная награда
Неизвестно
Зингариев Гариф Ахметович мл. сержант Дата рождения __.__.1915 Место призыва Бурейский РВК, Амурская обл., Бурейский р-н Воинская часть 445 сп 361 сд 15 А 2 ДВФ Дата поступления на службу __.__.194... Показать все
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
22.05.1953
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
17.06.1962
Смерть
1982
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно