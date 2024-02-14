Зингареев Гариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗингареев Гариф

Зингареев Гариф

Место рождения

д.Акбаш Ютазинский район

Дата рождения

1915

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

1890 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Зингареев Ахмет

Мать: Зингареева Мариам

Военная награда
Неизвестно
Зингариев Гариф Ахметович мл. сержант Дата рождения __.__.1915 Место призыва Бурейский РВК, Амурская обл., Бурейский р-н Воинская часть 445 сп 361 сд 15 А 2 ДВФ Дата поступления на службу __.__.194... Показать все
Бракосочетание
1952

Жена: Нафикова (Нафикова) Зайтуна I

Рождение ребёнка
22.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафикова (Нафикова) Зайтуна I

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафикова (Нафикова) Зайтуна I

Рождение ребёнка
17.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафикова (Нафикова) Зайтуна I

Смерть
1982
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.