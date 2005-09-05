(Грабко) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грабко) Екатерина Семеновна

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Место рождения

Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

05.09.2005

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Грабко Семен Петрович

Мать: не указана

Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грабко Владимир

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
05.09.2005
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
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