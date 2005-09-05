(Грабко) Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1907
Дата смерти05.09.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Грабко Семен Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грабко Владимир
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
05.09.2005
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно